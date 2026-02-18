Chiamata in Tribunale

SOLUZIONE: CITATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiamata in Tribunale" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiamata in Tribunale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Citata? Una citazione rappresenta un avviso ufficiale che invita una persona a comparire davanti a un giudice per rispondere a determinate domande o partecipare a un procedimento legale. Viene emessa dall’autorità giudiziaria e ha il compito di informare formalmente l’interessato dell’obbligo di essere presente in tribunale. La sua funzione è fondamentale nel processo, poiché garantisce che tutte le parti coinvolte siano rispettate e abbiano la possibilità di presentare le proprie ragioni. La presenza in tribunale si rende così obbligatoria per assicurare la corretta amministrazione della giustizia.

La definizione "Chiamata in Tribunale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiamata in Tribunale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Citata:

C Como I Imola T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiamata in Tribunale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

