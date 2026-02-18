L attività di chi non sta fermo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L attività di chi non sta fermo' è 'Motoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOTORIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L attività di chi non sta fermo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attività di chi non sta fermo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Motoria? La parola motoria si riferisce a tutto ciò che riguarda il movimento e l'attività continua del corpo. È collegata alla capacità di muoversi, cambiare posizione o eseguire azioni che richiedono energia e coordinazione. Questa caratteristica è fondamentale per lo sviluppo fisico e mentale di una persona, favorendo anche l'apprendimento e l'interazione con l'ambiente circostante. La presenza di attività motoria regolare aiuta a mantenere il corpo in buona salute e stimola la crescita armoniosa. Una vita ricca di movimento è essenziale per il benessere complessivo di ogni individuo.

Quando la definizione "L attività di chi non sta fermo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attività di chi non sta fermo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Motoria:

M Milano O Otranto T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attività di chi non sta fermo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

