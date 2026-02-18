Conterraneo connazionale

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Conterraneo connazionale' è 'Compaesano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPAESANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conterraneo connazionale" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conterraneo connazionale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Compaesano? Un compaesano è qualcuno che condivide con te la stessa provenienza geografica o appartenenza alla stessa comunità. È una persona con cui si ha un legame di origine e cultura, spesso condividendo tradizioni e usanze. Questo termine crea un senso di appartenenza e familiarità tra individui che vivono o provengono dalla stessa regione. La presenza di un compaesano può rafforzare il sentimento di identità e solidarietà tra persone che condividono un passato comune.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Conterraneo connazionale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conterraneo connazionale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Compaesano:

C Como O Otranto M Milano P Padova A Ancona E Empoli S Savona A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conterraneo connazionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

