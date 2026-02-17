Una serie di film d azione con Tom Cruise

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Una serie di film d azione con Tom Cruise' è 'Mission Impossible'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MISSION IMPOSSIBLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una serie di film d azione con Tom Cruise" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una serie di film d azione con Tom Cruise". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mission Impossible? Una famosa saga cinematografica che vede come protagonista l’attore Tom Cruise impegnato in spionaggi e missioni pericolose. La serie si distingue per scene ad alta tensione, effetti speciali e intrighi internazionali. È diventata un punto di riferimento nel genere d’azione e ha riscosso grande successo di pubblico. La presenza di Cruise in ruoli di agenti segreti ha contribuito a rendere questa serie iconica nel mondo del cinema.

Se la definizione "Una serie di film d azione con Tom Cruise" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una serie di film d azione con Tom Cruise" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Mission Impossible:

M Milano I Imola S Savona S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola M Milano P Padova O Otranto S Savona S Savona I Imola B Bologna L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una serie di film d azione con Tom Cruise" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

