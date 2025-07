La Claudia del Gattopardo nei cruciverba: la soluzione è Cardinale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Claudia del Gattopardo' è 'Cardinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARDINALE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cardinale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Cardinale.

Perché la soluzione è Cardinale? Cardinale è un termine che indica un alto dignitario della Chiesa cattolica, membro del collegio che elegge il Papa. La parola deriva dal latino cardinalis, che significa fondamentale o principale. È anche usata in ambito simbolico per descrivere qualcosa di importante o di massimo rilievo. Insomma, il cardinale rappresenta una figura di grande autorità e prestigio nel mondo religioso.

Hai davanti la definizione "La Claudia del Gattopardo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

