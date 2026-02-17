Elenchi di prezzi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Elenchi di prezzi' è 'Listini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elenchi di prezzi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elenchi di prezzi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Listini? I listini sono raccolte di prezzi applicati a prodotti o servizi, spesso aggiornate periodicamente. Servono a stabilire tariffe ufficiali e facilitano confronti tra diverse offerte. Sono strumenti utili per clienti e aziende per conoscere i costi e pianificare acquisti o vendite. La loro organizzazione permette di avere una visione chiara dei costi praticati sul mercato. Rappresentano quindi un riferimento fondamentale in ambito commerciale e industriale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Elenchi di prezzi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elenchi di prezzi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Listini:

L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elenchi di prezzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

