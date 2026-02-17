Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes' è 'Lou Reed'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOU REED

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lou Reed? L'artista noto per aver interpretato la famosa canzone Pale Blue Eyes è un musicista statunitense che ha lasciato un'impronta significativa nel rock. La sua voce profonda e il suo stile unico hanno contribuito a definire un'intera epoca musicale. La sua carriera si distingue per testi intensi e atmosfere cupe, rendendolo una figura iconica nel panorama musicale internazionale.

Per risolvere la definizione "Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lou Reed:

L Livorno O Otranto U Udine R Roma E Empoli E Empoli D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il chitarrista rock statunitense che cantava Pale Blue Eyes" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

