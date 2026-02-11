Lo Zdenek allenatore di calcio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo Zdenek allenatore di calcio' è 'Zeman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZEMAN

Perché la soluzione è Zeman? Zeman è un noto tecnico di calcio noto per il suo stile offensivo e il suo contributo nel panorama sportivo italiano. La sua esperienza e le sue scelte tattiche hanno influenzato molte generazioni di calciatori e allenatori. Conosciuto per la sua personalità carismatica, ha lasciato un segno importante nel mondo del calcio nazionale. La sua carriera testimonia passione, innovazione e dedizione allo sport.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Zdenek allenatore di calcio" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Zdenek allenatore di calcio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "Lo Zdenek allenatore di calcio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Zdenek allenatore di calcio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zeman:

Z Zara E Empoli M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Zdenek allenatore di calcio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

