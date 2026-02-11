Una luce sul marciapiede

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una luce sul marciapiede' è 'Lampione'.

SOLUZIONE: LAMPIONE

Perché la soluzione è Lampione? Un dispositivo che illumina le strade e i marciapiedi durante la notte, offrendo sicurezza e visibilità ai passanti. È posizionato lungo le vie pubbliche, spesso in modo regolare, per evidenziare i percorsi e prevenire incidenti. La sua luce brillante permette di riconoscere ostacoli e di muoversi con più facilità dopo il tramonto. Un elemento fondamentale dell'illuminazione urbana, che rende le città più vivibili e sicure anche nelle ore più buie.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una luce sul marciapiede" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una luce sul marciapiede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

In presenza della definizione "Una luce sul marciapiede", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una luce sul marciapiede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lampione:

L Livorno A Ancona M Milano P Padova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una luce sul marciapiede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

