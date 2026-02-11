Un trentaduesimo sul rigo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un trentaduesimo sul rigo' è 'Biscroma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISCROMA

Perché la soluzione è Biscroma? La parola si riferisce a una frazione che rappresenta un'unità divisa in 32 parti uguali, spesso usata in musica per indicare una suddivisione precisa del tempo. È un termine che permette di indicare una suddivisione molto dettagliata delle misure, facilitando la lettura musicale e la precisione nell'esecuzione. Con questo simbolo si specifica quanto deve essere lunga una nota rispetto alla battuta.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un trentaduesimo sul rigo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un trentaduesimo sul rigo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un trentaduesimo sul rigo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un trentaduesimo sul rigo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Biscroma:

B Bologna I Imola S Savona C Como R Roma O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un trentaduesimo sul rigo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

