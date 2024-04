La Soluzione ♚ Si scrive su un rigo

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si scrive su un rigo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NOTA

Curiosità su Si scrive su un rigo: Contralto all'interno di un brano a più voci. per quanto riguarda la scrittura di una monodia, le note scritte al disotto del terzo rigo musicale, in qualsiasi...

