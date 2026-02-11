Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura

Home / Soluzioni Cruciverba / Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura' è 'Balestriere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BALESTRIERE

Perché la soluzione è Balestriere? Un balestriere era un soldato specializzato nel maneggiare un'arma che poteva perforare le corazze dei nemici, offrendo un vantaggio notevole in battaglia. La sua abilità nel scoccare dardi potenti era fondamentale per penetrare le difese avversarie. Questo ruolo richiedeva precisione e forza per affrontare armature robuste. La capacità di colpire attraverso le protezioni metallici lo rendeva un elemento temuto e strategico nel combattimento.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Balestriere

La definizione "Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Balestriere:

B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli S Savona T Torino R Roma I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tiratore i cui dardi potevano trapassare l armatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Edifici in cui si osserva l ordinePianta le cui bacche aromatizzano un forte liquorePuò tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreInquadrate dal tiratore