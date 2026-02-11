Tagliano e cuciono rande

SOLUZIONE: VELAI

Perché la soluzione è Velai? I veli sono tessuti sottili e leggeri utilizzati per coprire o decorare, spesso tagliati e cuciti per adattarsi a diverse forme. Vengono impiegati in abbigliamento, decorazioni o anche in sculture, grazie alla loro delicatezza e versatilità. La loro lavorazione richiede abilità nel taglio e nella cucitura, per ottenere capi o elementi decorativi eleganti e raffinati.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tagliano e cuciono rande" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tagliano e cuciono rande". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Tagliano e cuciono rande" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tagliano e cuciono rande" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Velai:

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tagliano e cuciono rande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

