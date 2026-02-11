Lo sono le avvocatesse in aula

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono le avvocatesse in aula' è 'Togate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOGATE

Perché la soluzione è Togate? Il termine si riferisce alle professioniste che rappresentano e difendono i clienti nei processi giudiziari, spesso presenti in tribunale. Sono figure fondamentali nel sistema legale, portando avanti cause e tutelando i diritti delle persone. La parola associata indica coloro che svolgono questa funzione in un contesto giudiziario, evidenziando il ruolo di rappresentanza e difesa legale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono le avvocatesse in aula" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le avvocatesse in aula". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "Lo sono le avvocatesse in aula", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le avvocatesse in aula" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Togate:

T Torino O Otranto G Genova A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le avvocatesse in aula" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

