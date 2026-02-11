Sono agli albori della vita

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono agli albori della vita

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sono agli albori della vita' è 'Giovanissimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOVANISSIMI

Perché la soluzione è Giovanissimi? I giovani che si trovano all'inizio del loro percorso esistenziale sono spesso chiamati giovanissimi. Questi individui sono appena entrati nell'età dell'adolescenza, esplorando il mondo e formando le proprie identità. La loro presenza rappresenta un momento di crescita e scoperta, ricco di emozioni e sfide. Essere giovanissimi significa affrontare le prime esperienze di indipendenza e di apprendimento, segnando l'inizio di un cammino verso l'età adulta.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono agli albori della vita" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono agli albori della vita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono agli albori della vita nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Giovanissimi

Per risolvere la definizione "Sono agli albori della vita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono agli albori della vita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Giovanissimi:

G Genova I Imola O Otranto V Venezia A Ancona N Napoli I Imola S Savona S Savona I Imola M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono agli albori della vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono in testa agli artiglieriSono simili agli abetiSulle sue fiancate sono disegnate scene della vita di santa RosaliaSono incapaci di pensare anche agli altriLo sono le giacche aderenti in vita