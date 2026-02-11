La regione di Oviedo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La regione di Oviedo' è 'Asturie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTURIE

Perché la soluzione è Asturie? Asturie è una regione affascinante nel nord della Spagna, famosa per i paesaggi montani, le coste frastagliate e la ricca cultura. La sua storia si intreccia con tradizioni antiche, gastronomia e monumenti storici, come le chiese preromaniche. Situata vicino a Oviedo, offre un mix di natura e patrimonio che affascina visitatori e locali. Questa regione rappresenta un cuore pulsante di identità regionale e bellezze naturali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La regione di Oviedo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione di Oviedo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La regione di Oviedo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione di Oviedo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Asturie:

A Ancona S Savona T Torino U Udine R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione di Oviedo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

