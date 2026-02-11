Presenta disegni di legge

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Presenta disegni di legge' è 'Consiglio Dei Ministri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSIGLIO DEI MINISTRI

Perché la soluzione è Consiglio Dei Ministri? Il Consiglio dei Ministri è l'organo incaricato di proporre e approvare le leggi, ovvero i disegni di legge, che vengono poi sottoposti al parlamento per l'iter legislativo. Questa istituzione svolge un ruolo fondamentale nel processo di creazione delle norme che regolano la vita politica e sociale del paese. La sua funzione è quella di gestire e coordinare le iniziative legislative necessarie per amministrare efficacemente lo Stato.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presenta disegni di legge" corrisponde a una soluzione formata da 20 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presenta disegni di legge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La soluzione associata alla definizione "Presenta disegni di legge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presenta disegni di legge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 20 lettere della soluzione Consiglio Dei Ministri:

C Como O Otranto N Napoli S Savona I Imola G Genova L Livorno I Imola O Otranto D Domodossola E Empoli I Imola M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presenta disegni di legge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

