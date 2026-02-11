Non ha gli occhi paralleli

SOLUZIONE: STRABICO

Perché la soluzione è Strabico? Una persona con gli occhi che non guardano nella stessa direzione viene chiamata in modo particolare. Questa condizione può rendere difficile la messa a fuoco e influenzare l'aspetto esteriore. È una caratteristica che può essere corretta con terapie o interventi specifici. Chi ne soffre può sembrare che abbia uno sguardo disallineato o che gli occhi siano storti. La parola corretta identifica questa condizione di alterata simmetria visiva.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non ha gli occhi paralleli" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non ha gli occhi paralleli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

In presenza della definizione "Non ha gli occhi paralleli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non ha gli occhi paralleli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Strabico:

S Savona T Torino R Roma A Ancona B Bologna I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non ha gli occhi paralleli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

