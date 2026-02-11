mediatica = il discredito attraverso i giornali

Home / Soluzioni Cruciverba / mediatica = il discredito attraverso i giornali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'mediatica = il discredito attraverso i giornali' è 'Gogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOGNA

Perché la soluzione è Gogna? La gogna rappresenta il danno alla reputazione causato dalla diffusione di notizie negative sui media. È un modo di mettere in cattiva luce una persona pubblicamente, spesso attraverso articoli o commenti che minano la sua dignità. Questo tipo di esposizione può portare all'isolamento sociale e alla perdita di rispetto. La gogna si manifesta come un effetto negativo delle pratiche mediatiche di discredito.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "mediatica = il discredito attraverso i giornali" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "mediatica = il discredito attraverso i giornali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

mediatica = il discredito attraverso i giornali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gogna

La soluzione associata alla definizione "mediatica = il discredito attraverso i giornali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "mediatica = il discredito attraverso i giornali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gogna:

G Genova O Otranto G Genova N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "mediatica = il discredito attraverso i giornali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vergognoso collareAntico collare per i malfattoriQuella mediatica è il discredito sui giornaliGiornali invendutiSi compie attraverso un fiumeChe si snoda attraverso la più grande regione russaScrive sui giornali