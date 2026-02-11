Lesione provocata da sforzo eccessivo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lesione provocata da sforzo eccessivo' è 'Stiramento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIRAMENTO

Perché la soluzione è Stiramento? Uno stiramento si verifica quando un muscolo o un tendine sono sottoposti a uno sforzo troppo intenso, causando un danno ai tessuti. Questo tipo di lesione si manifesta spesso con dolore, gonfiore e difficoltà nei movimenti. È comune in attività fisiche intense o improvvise. Il recupero richiede riposo e talvolta terapie specifiche per favorire la guarigione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lesione provocata da sforzo eccessivo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lesione provocata da sforzo eccessivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lesione provocata da sforzo eccessivo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lesione provocata da sforzo eccessivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Stiramento:

S Savona T Torino I Imola R Roma A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lesione provocata da sforzo eccessivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

