Un fossato per fanti nei cruciverba: la soluzione è Trincea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un fossato per fanti' è 'Trincea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRINCEA

Curiosità e Significato di "Trincea"

Perché la soluzione è Trincea? Una trincea è un'imponente fortificazione scavata nel terreno, utilizzata in guerra per proteggere i soldati dal nemico. Spesso si tratta di un canale stretto e lungo, che offre rifugio e copertura durante i combattimenti. Tradizionalmente impiegata nelle guerre mondiali, rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie difensive. È un simbolo di resistenza e sacrificio sul campo di battaglia.

Come si scrive la soluzione Trincea

Stai cercando la risposta alla definizione "Un fossato per fanti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

A Ancona

