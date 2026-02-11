È diviso in dodici case

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È diviso in dodici case' è 'Zodiaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZODIACO

Perché la soluzione è Zodiaco? Il termine si riferisce a un sistema astrologico che suddivide il cielo in dodici parti uguali, ognuna associata a caratteristiche e influenze specifiche. Queste sezioni rappresentano diverse aree della vita e sono utilizzate per interpretare le personalità e gli eventi. La suddivisione permette di analizzare il carattere, le relazioni e il destino delle persone in base alla posizione degli astri.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È diviso in dodici case" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È diviso in dodici case". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Quando la definizione "È diviso in dodici case" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È diviso in dodici case" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zodiaco:

Z Zara O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È diviso in dodici case" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

