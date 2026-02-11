Delio illustre poeta dialettale milanese del 900

SOLUZIONE: TESSA

Perché la soluzione è Tessa? Tessa è un termine che indica un tessuto sottile e leggero tipico della tradizione milanese, spesso utilizzato per creare abiti raffinati. È associato a un poeta milanese del Novecento che ne ha celebrato la bellezza e l’uso nell’arte sartoriale locale. La sua eleganza e delicatezza rappresentano l’artigianalità e il patrimonio culturale della città. La tessa diventa così simbolo di raffinatezza e tradizione, legando il nome del poeta alla cultura tessile milanese.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Delio illustre poeta dialettale milanese del 900" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Delio illustre poeta dialettale milanese del 900". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La soluzione associata alla definizione "Delio illustre poeta dialettale milanese del 900" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Delio illustre poeta dialettale milanese del 900" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tessa:

T Torino E Empoli S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Delio illustre poeta dialettale milanese del 900" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

