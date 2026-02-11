Danno facoltà di agire

Home / Soluzioni Cruciverba / Danno facoltà di agire

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno facoltà di agire' è 'Permessi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERMESSI

Perché la soluzione è Permessi? I permessi rappresentano le autorizzazioni che permettono a una persona di compiere determinate azioni o decisioni. Sono strumenti fondamentali nelle relazioni ufficiali e nelle norme, garantendo che gli individui possano agire nel rispetto delle regole stabilite. La concessione di permessi tutela l'ordine e la legalità, offrendo libertà di azione sotto condizioni predefinite. In questo modo, si favorisce un ambiente regolamentato e sicuro per tutti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Danno facoltà di agire" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danno facoltà di agire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Danno facoltà di agire nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Permessi

Quando la definizione "Danno facoltà di agire" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danno facoltà di agire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Permessi:

P Padova E Empoli R Roma M Milano E Empoli S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danno facoltà di agire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Licenze concesse dall autoritàDocumenti che consentonoDanno facoltà di agire in nome d altriDà facoltà di agire in nome d altriCellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravitàDanno inizio alla crisi di governoDànno consigli nel mettere su casa