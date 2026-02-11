Così è il piagnone

SOLUZIONE: QUERULO

Perché la soluzione è Querulo? Una persona che si lamenta spesso, che si mostra insoddisfatta eccessivamente, è considerata querula. Questa caratteristica si manifesta attraverso continue proteste e richieste di attenzione, spesso senza una reale volontà di risolvere i problemi. Chi è querulo tende a soffermarsi sui dettagli negativi, mostrando una propensione al pianto o alle lamentazioni. In sostanza, rappresenta un atteggiamento di insoddisfazione persistente e lamentosa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è il piagnone" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è il piagnone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Così è il piagnone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è il piagnone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Querulo:

Q Quarto U Udine E Empoli R Roma U Udine L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è il piagnone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

