SOLUZIONE: ANCATA

Perché la soluzione è Ancata? L'ancata è un movimento rapido e preciso dato di lato, spesso usato nel calcio o in altri sport per superare un avversario o cambiare direzione. Questo gesto permette di sorprendere l'avversario e di mantenere il controllo della situazione. La sua rapidità e destrezza sono fondamentali per ottenere un vantaggio tattico. Con un'ancata si riesce a sfuggire agli ostacoli o a cambiare strategia in modo efficace.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un colpo col fianco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un colpo col fianco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Se la definizione "Un colpo col fianco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un colpo col fianco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ancata:

A Ancona N Napoli C Como A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un colpo col fianco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

