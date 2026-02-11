La città con Brignole e Boccadasse

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città con Brignole e Boccadasse' è 'Genova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENOVA

Perché la soluzione è Genova? Genova, importante porto ligure, è famosa per i suoi quartieri storici e il suggestivo lungomare. La zona di Brignole è un vivace centro commerciale e culturale, mentre Boccadasse offre un pittoresco borgo di pescatori con case colorate. La città, ricca di storia e tradizioni, rappresenta un punto di riferimento per chi visita la regione. La sua posizione sul mare e l'atmosfera unica la rendono una meta affascinante e ricca di fascino.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città con Brignole e Boccadasse" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città con Brignole e Boccadasse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "La città con Brignole e Boccadasse", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città con Brignole e Boccadasse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Genova:

G Genova E Empoli N Napoli O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città con Brignole e Boccadasse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

