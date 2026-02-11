L agnello degli Inglesi

Home / Soluzioni Cruciverba / L agnello degli Inglesi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L agnello degli Inglesi' è 'Lamb'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMB

Perché la soluzione è Lamb? L'agnello degli inglesi si riferisce alla carne di pecora giovane, apprezzata per la sua tenerezza e sapore delicato. È un piatto tradizionale spesso protagonista di ricette tipiche britanniche, simbolo di festività e celebrazioni. La carne viene cucinata in vari modi, come arrosto o stufata, mantenendo intatti gusto e morbidezza. Questo termine rappresenta anche un simbolo di innocenza e purezza, associato all'animale stesso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L agnello degli Inglesi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L agnello degli Inglesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L agnello degli Inglesi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lamb

Se la definizione "L agnello degli Inglesi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L agnello degli Inglesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lamb:

L Livorno A Ancona M Milano B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L agnello degli Inglesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La vittima del wolfPecora o agnelloNome di alcuni fiumi inglesiL olio per gli inglesiLa regione dei principi ereditari inglesiIl giardino degli Inglesi