La vittima del wolf

Lamb ("agnello" in lingua inglese) può riferirsi a: .

Inglese: Sostantivo: lamb . (zoologia) agnello. (gastronomia) agnello. (per estensione) (cristianesimo) simbolo di Cristo (Agnello di Dio). Verbo: lamb . Intransitivo: figliare. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: (UK) IPA: /lam/. (US) IPA: /læm/. Dictionary.com, lemma lamb.