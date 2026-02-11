Un aderente tutina femminile

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un aderente tutina femminile' è 'Body'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BODY

Perché la soluzione è Body? Il termine si riferisce a un indumento che avvolge il corpo femminile, spesso indossato per motivi di comfort o estetici. È realizzato in tessuti elastici e aderenti, creando una linea liscia e uniforme. Questo capo può essere utilizzato come abbigliamento intimo o come parte di un outfit più elaborato. La sua funzione principale è modellare e sostenere la figura, offrendo praticità e stile.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un aderente tutina femminile" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un aderente tutina femminile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

La definizione "Un aderente tutina femminile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un aderente tutina femminile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Body:

B Bologna O Otranto D Domodossola Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un aderente tutina femminile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

