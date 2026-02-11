Un abito femminile lungo e stretto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un abito femminile lungo e stretto' è 'Tubino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUBINO

Perché la soluzione è Tubino? Il tubino è un elegante abito femminile che si distingue per la sua forma aderente e lunga. Perfetto per occasioni formali o serate sofisticate, valorizza le curve femminili con stile e sobrietà. La sua silhouette semplice ma chic lo rende un classico intramontabile nel guardaroba di ogni donna. Indossato con accessori appropriati, rappresenta una scelta di raffinatezza senza tempo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un abito femminile lungo e stretto" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un abito femminile lungo e stretto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Per risolvere la definizione "Un abito femminile lungo e stretto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un abito femminile lungo e stretto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tubino:

T Torino U Udine B Bologna I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un abito femminile lungo e stretto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

