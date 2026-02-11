Un uva senza semi

Home / Soluzioni Cruciverba / Un uva senza semi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un uva senza semi' è 'Sultanina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SULTANINA

Perché la soluzione è Sultanina? La sultanina è un tipo di uva che si distingue per la sua assenza di semi, rendendola ideale per essere consumata fresca o essiccata. Questa varietà è apprezzata per il suo sapore dolce e la sua versatilità in cucina. Spesso utilizzata per produrre uvette o passiti, rappresenta un frutto molto apprezzato in diverse culture. La sultanina è anche conosciuta come uva senza semi, facilitando il consumo e l'uso in molte preparazioni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un uva senza semi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un uva senza semi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un uva senza semi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sultanina

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un uva senza semi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un uva senza semi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sultanina:

S Savona U Udine L Livorno T Torino A Ancona N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un uva senza semi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L uva passa tipica della TurchiaVarietà di uvaI grappoli d uva senza chicchiGrappoli di uva senza chicchiI grappoli d uva senza gli aciniIl grappolo d uva senza i chicchiSemi... senza pari