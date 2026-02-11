Riunisce molti commensali

SOLUZIONE: CONVITO

Perché la soluzione è Convito? Un convito è un'occasione speciale in cui molte persone si riuniscono per condividere un pasto, discutere e celebrare insieme. È un momento di convivialità e socializzazione, spesso organizzato per festeggiare eventi importanti o semplicemente per stare in compagnia. La convivialità che si crea durante un convito rende l'esperienza memorabile, rafforzando legami e creando ricordi condivisi tra gli ospiti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riunisce molti commensali" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riunisce molti commensali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Se la definizione "Riunisce molti commensali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riunisce molti commensali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Convito:

C Como O Otranto N Napoli V Venezia I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riunisce molti commensali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

