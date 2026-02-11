Pomeriggio inoltrato

SOLUZIONE: SERA

Perché la soluzione è Sera? Il momento della giornata che segue il tardo pomeriggio si avvicina alla notte e si caratterizza per il calare del sole. È il periodo in cui il cielo si tinge di colori caldi e l'aria si fa più fresca. Questo tempo, che precede la notte, è spesso associato a momenti di relax e fine delle attività quotidiane. La parola corretta per indicare questa fase è quella che si utilizza comunemente per descrivere il periodo che segue il tramonto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pomeriggio inoltrato" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pomeriggio inoltrato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pomeriggio inoltrato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pomeriggio inoltrato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sera:

S Savona E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pomeriggio inoltrato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

