La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli animali come le zecche' è 'Acari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACARI

Curiosità e Significato di Acari

La parola Acari è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acari.

Perché la soluzione è Acari? Gli acari sono piccoli artropodi appartenenti alla stessa famiglia di zecche e ragni. Sono invisibili a occhio nudo e vivono in ambienti umidi o su pelli e piante. Alcuni acari sono innocui, mentre altri possono causare allergie o problemi alla pelle. La loro presenza è comune in natura e nelle case, rendendoli protagonisti di numerosi studi e curiosità.

Come si scrive la soluzione Acari

Hai trovato la definizione "Gli animali come le zecche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L A V A D I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVANDAIA" LAVANDAIA

