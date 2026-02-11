Furto con violenza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Furto con violenza' è 'Rapina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPINA

Perché la soluzione è Rapina? Una rapina avviene quando qualcuno si impossessa di beni altrui usando violenza o minaccia per ottenere ciò che desidera. È un reato grave che mette in pericolo la sicurezza delle persone e viola la loro integrità fisica e morale. Questa condotta criminale si distingue dal semplice furto perché coinvolge l'uso della forza, rendendo la situazione più pericolosa e severamente punita dalla legge.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Furto con violenza" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Furto con violenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Furto con violenza nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Rapina

La definizione "Furto con violenza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Furto con violenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rapina:

R Roma A Ancona P Padova I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Furto con violenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

