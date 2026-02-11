La fine della ferma

SOLUZIONE: CONGEDO

Perché la soluzione è Congedo? Il termine indica il momento in cui un militare conclude il suo servizio attivo, terminando il periodo obbligatorio o volontario. Rappresenta un passaggio importante, simbolo di libertà e nuovi inizi nella vita civile. Congedo segna il ritorno alla normalità dopo un impegno militare e può essere accompagnato da emozioni di soddisfazione o nostalgia. È un evento che conclude un ciclo e apre a nuove opportunità personali e professionali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La fine della ferma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fine della ferma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La fine della ferma" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fine della ferma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Congedo:

C Como O Otranto N Napoli G Genova E Empoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fine della ferma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

