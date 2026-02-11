Abitarono l antica Grecia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Abitarono l antica Grecia' è 'Dori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DORI

Perché la soluzione è Dori? Le Dori erano uno dei principali gruppi etnici dell'antica Grecia, insediandosi principalmente nella regione centrale e nel Peloponneso. La loro cultura e lingua influenzarono la storia e la società greca, lasciando un'impronta duratura nel mondo antico. Questo popolo contribuì alla formazione delle città-stato e alla diffusione delle tradizioni doriche, che ancora oggi sono studiate e apprezzate per il loro ruolo nello sviluppo della civiltà greca.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitarono l antica Grecia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitarono l antica Grecia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Abitarono l antica Grecia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitarono l antica Grecia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dori:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitarono l antica Grecia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

