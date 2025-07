Una serie della Rai nei cruciverba: la soluzione è Don Matteo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una serie della Rai' è 'Don Matteo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DON MATTEO

Curiosità e Significato... La parola Don Matteo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Don Matteo.

Perché la soluzione è Don Matteo? Una serie della Rai si riferisce a una produzione televisiva realizzata dall'ente pubblico italiano, la Radiotelevisione Italiana. In questo contesto, Don Matteo è una popolare serie italiana che combina commedia e giallo, ambientata in un piccolo paese, con il sacerdote detective interpretato da Terence Hill. Quindi, la frase evidenzia come Don Matteo sia una delle serie più amate trasmesse dalla Rai.

Serie di negozi
Lo è un ente come la Rai
Quelli della cripta erano una serie TV horror
Una concorrente della Rai
Importante serie di competizioni su due ruote

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

M Milano

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

O Otranto

A E T N I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATENEI" ATENEI

