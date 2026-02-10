Le native di Padova o Verona

Home / Soluzioni Cruciverba / Le native di Padova o Verona

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le native di Padova o Verona' è 'Venete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENETE

Perché la soluzione è Venete? Le persone originarie delle zone di Padova e Verona sono conosciute con questo termine, che indica le comunità locali di quella regione del Veneto. Questi individui condividono tradizioni, cultura e dialetto tipici di questa area del Nord Italia. La loro identità si riflette nella storia e nelle usanze che hanno tramandato nel tempo, mantenendo vivo il patrimonio della terra veneta.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le native di Padova o Verona" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le native di Padova o Verona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le native di Padova o Verona nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Venete

La soluzione associata alla definizione "Le native di Padova o Verona" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le native di Padova o Verona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Venete:

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le native di Padova o Verona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le corregionali di Federica PellegriniÈ tra Verona e PadovaTra Verona e PadovaPrima di Verona e PadovaNative della città dei due mariUn vino rosso prodotto in provincia di Verona