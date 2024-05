La Soluzione ♚ La lombata di maiale La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LONZA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La lombata di maiale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LONZA

Significato della soluzione per: La lombata di maiale Con lonza si intende in genere un taglio di carne suina, la cui esatta collocazione può variare rispetto all'area geografica in cui si usa il termine: nel Nord Italia è il taglio ricavato dal muscolo del carré senza le ossa, noto anche come lombo o lombata. È gustoso per la quantità di grasso non eccessiva, ma sufficiente a renderlo morbido. nel Centro Italia (Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo) la lonza è la parte detta anche lombo, con cui si prepara un salume denominato "lombetto", salato e stagionato per almeno 60 giorni (l'insaccato marchigiano si chiama "lonza" e richiede una stagionatura non inferiore ai 6 mesi).

