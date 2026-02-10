I kW degli elettrodomestici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I kW degli elettrodomestici' è 'Kilowatt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KILOWATT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I kW degli elettrodomestici" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I kW degli elettrodomestici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Kilowatt? Il termine indica l'unità di misura della potenza degli apparecchi elettrici, che permette di capire quanto energia consumano durante il funzionamento. Questa misura aiuta a valutare l'efficienza e il costo di utilizzo degli elettrodomestici, facilitando una gestione più consapevole dell'energia domestica. Conoscere i kW degli apparecchi è importante per pianificare il consumo e ridurre gli sprechi energetici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "I kW degli elettrodomestici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I kW degli elettrodomestici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kilowatt:

K Kappa I Imola L Livorno O Otranto W Washington A Ancona T Torino T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I kW degli elettrodomestici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

