Come tale venne bollata la dottrina di Lutero

Home / Soluzioni Cruciverba / Come tale venne bollata la dottrina di Lutero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come tale venne bollata la dottrina di Lutero' è 'Eresia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERESIA

Perché la soluzione è Eresia? L'affermazione di Lutero, considerata dall'autorità religiosa come deviata dalla dottrina ufficiale, venne giudicata una deviazione grave. Questa interpretazione non conforme alle dottrine tradizionali era vista come un'errata concezione che minacciava l'unità della Chiesa. La sua diffusione poteva portare a divisioni e confusione tra i fedeli, motivo per cui venne condannata come un'interpretazione sbagliata e pericolosa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come tale venne bollata la dottrina di Lutero" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come tale venne bollata la dottrina di Lutero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come tale venne bollata la dottrina di Lutero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Eresia

La soluzione associata alla definizione "Come tale venne bollata la dottrina di Lutero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come tale venne bollata la dottrina di Lutero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Eresia:

E Empoli R Roma E Empoli S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come tale venne bollata la dottrina di Lutero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una sfida alla ChiesaErrore religiosoUno fu ArioVi venne ucciso JFKTale è la carnagione mediterraneaVenne bonificato negli Anni Venti e TrentaVenne scacciata dall OlimpoTale è l argomento inconsistente