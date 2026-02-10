Avventurarsi con la spedizione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Avventurarsi con la spedizione' è 'Esplorare'.

SOLUZIONE: ESPLORARE

Perché la soluzione è Esplorare? Esplorare significa intraprendere un viaggio alla scoperta di luoghi sconosciuti, spinti dalla curiosità e dal desiderio di conoscere. Implica avventurarsi in territori nuovi, affrontando sfide e imprevisti lungo il percorso. Questa azione permette di ampliare le proprie conoscenze e di scoprire aspetti nascosti del mondo. Chi esplora si lascia guidare dall'istinto e dalla voglia di scoprire, vivendo esperienze uniche e stimolanti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avventurarsi con la spedizione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avventurarsi con la spedizione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Se la definizione "Avventurarsi con la spedizione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avventurarsi con la spedizione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Esplorare:

E Empoli S Savona P Padova L Livorno O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avventurarsi con la spedizione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

