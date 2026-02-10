È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica

SOLUZIONE: NANOFARAD

Perché la soluzione è Nanofarad? Il nanofarad rappresenta una delle unità più piccole usate per misurare la capacità di un condensatore, ovvero la quantità di carica che può immagazzinare per una data tensione. Questa unità permette di esprimere valori molto bassi, utili in circuiti elettronici complessi e miniaturizzati. La sua dimensione ridotta è fondamentale per applicazioni in tecnologia avanzata, come dispositivi integrati e componenti di precisione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nanofarad:

N Napoli A Ancona N Napoli O Otranto F Firenze A Ancona R Roma A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È una piccolissima unità di misura della capacità elettrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

