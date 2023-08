Una minuscola quantità di capacità elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una minuscola quantità di capacità elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NANOFARAD

Significato/Curiosita : Una minuscola quantita di capacita elettrica

Approvò il passaggio dalla scelta della resistenza elettrica come grandezza base alla corrente elettrica, definendo in secondo luogo come sua unità base... Pratica si usano i suoi sottomultipli: il microfarad (1 µf=10-6 f); il nanofarad (1 nf=10-9 f); il picofarad (1 pf=10-12 f). con l'avvento dei supercondensatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una minuscola quantità di capacità elettrica : minuscola; quantità; capacità; elettrica; minuscola automobiletta; Una minuscola boccetta; Cosi è chiamata la minuscola foglia delle Conifere; minuscola ha due gambe; Una grande quantità figurata e idiomatica; Catturano pesci in quantità ; Avverbio che limita la quantità ; Misurate in quantità ; Una piccola quantità di cibo; Grande capacità ; Infiammazione che riduce la capacità filtrante dei reni; Buono a nulla di scarsa capacità ; Discriminano le persone in base alle capacità ; capacità citata spesso insieme a quella di volere; Una misura elettrica ; Unità elettrica di resistenza; Minicar elettrica a due posti della Renault; L unità di potenza elettrica ; Danno corrente elettrica ;

Cerca altre Definizioni