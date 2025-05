Il diario del degente in ospedale nei cruciverba: la soluzione è Cartella Clinica

CARTELLA CLINICA

Curiosità e Significato di "Cartella Clinica"

La parola Cartella Clinica è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cartella Clinica.

La cartella clinica è un documento fondamentale in ambito sanitario che raccoglie e registra tutte le informazioni relative alla salute di un paziente durante il ricovero. Essa include diagnosi, trattamenti, risultati di esami e osservazioni, garantendo così una continuità nelle cure e facilitando la comunicazione tra i professionisti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il diario del degenteIl diario di un degenteLa chiede il degente che viene dimesso dall ospedaleIn ospedale il reparto per i bambiniÈ di guardia nell ospedale

Come si scrive la soluzione: Cartella Clinica

Hai davanti la definizione "Il diario del degente in ospedale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

C Como

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U E L R A E F O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUFO REALE" GUFO REALE

