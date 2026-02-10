Colossale enorme

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colossale enorme' è 'Ciclopico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICLOPICO

Perché la soluzione è Ciclopico? Il termine si riferisce a qualcosa di straordinariamente grande o imponente, spesso molto superiore alla norma. Può descrivere dimensioni o caratteristiche che suscitano stupore per la loro enormità. Quando si parla di un oggetto o di una struttura che supera di gran lunga le dimensioni usuali, si utilizza questa parola. Essa evoca l'idea di qualcosa che sembra quasi appartenere a un mondo mitologico, di proporzioni titaniche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colossale enorme" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colossale enorme". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Colossale enorme nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ciclopico

In presenza della definizione "Colossale enorme", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colossale enorme" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ciclopico:

C Como I Imola C Como L Livorno O Otranto P Padova I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colossale enorme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

