La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aggettivo di una Città all interno di Roma' è 'Leonina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEONINA

Perché la soluzione è Leonina? Leonina si riferisce a qualcosa relativo alla basilica di San Leonardo al Prenestino, una chiesa situata a Roma. Il termine indica anche caratteristiche o elementi che appartengono a questa zona o che richiamano l'epoca o lo stile leonino. È un aggettivo che collega direttamente l'ambito cittadino con l'architettura e la storia locale, sottolineando l'identità di un'area specifica all'interno della capitale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aggettivo di una Città all interno di Roma" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggettivo di una Città all interno di Roma". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

In presenza della definizione "Aggettivo di una Città all interno di Roma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggettivo di una Città all interno di Roma" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Leonina:

L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggettivo di una Città all interno di Roma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

