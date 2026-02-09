e Polluce: i Dioscuri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'e Polluce: i Dioscuri' è 'Castore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "e Polluce: i Dioscuri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "e Polluce: i Dioscuri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Castore? Castore è uno dei gemelli divini noti come i Dioscuri, figli di Zeus e Leda, simbolo di coraggio e amicizia. La sua figura rappresenta la lealtà tra fratelli e il valore nelle sfide. Associato alle stelle, guida i marinai e protegge i viaggiatori. La sua leggenda si intreccia con quella del fratello Polluce, insieme simboli di fratellanza eterna e protezione.

In presenza della definizione "e Polluce: i Dioscuri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "e Polluce: i Dioscuri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Castore:

C Como A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "e Polluce: i Dioscuri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

